Нагельсманн запретит игрокам Германии встречаться с жёнами при одном условии

Сборная Германии готовится к четвертьфиналу чемпионата Европы против Испании. Команды сыграют 5 июля, и победитель этого противостояния 9 июля будет играть против победителя дуэли Португалия – Франция.

Как сообщает Bild, в случае выхода в полуфинал главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн запретит футболистам встречаться с жёнами в отеле. Тренер считает, что такие встречи могут отвлекать игроков от подготовки к полуфинальной игре.

Ранее Нагельсманн позволял жёнам приходить в отель к футболистам, однако между матчами Германии было больше дней. А вот между четвертьфиналом и теоретическим полуфиналом времени будет меньше – три полноценных дня вместо пяти. Поэтому Нагельсманн и введён такое ограничение, но сначала нужно победить испанцев.

Поясним, что пять полноценных дней у Германии было между последней игрой в группе и игрой 1/8 финала, а также между игрой 1/8 финала и четвертьфиналом.