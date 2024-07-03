УЕФА может наказать Демирала после дубля на Евро-2024

Сборная Турции пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Австрию со счётом 2:1. Главным героем вторничного вечера стал защитник Мерих Демирал, который записал на свой счёт дубль.

После одного из забитых мячей Демирал сделал жест, который, возможно, носил политический характер. УЕФА из-за этого начал разбирательство в отношении футболиста турецкой национальной команды. Таким образом, Демирал может столкнуться с наказанием.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Турции будет играть против Нидерландов. Этот матч пройдёт в ближайшую субботу, 6 июля. Победитель в полуфинале выступит либо против англичан, либо против швейцарцев.