Пирс Морган – о Роналду: «Никогда не сомневайтесь в нём»

Известный британский журналист Пирс Морган опубликовал пост в социальных сетях в поддержку форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

В своём сообщении журналист написал: «Никогда не сомневайтесь в нем. Есть причина, по которой он величайший всех времен».

В матче 1/8 финала против Словении Роналду не реализовал 11-метровый на 105-й минуте. Но в серии послематчевых пенальти он забил, что и помогло команде выйти в 1/4 финала.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против Франции. Игра состоится 5 июля.