Комментатор Керимов поделился ожиданиями от матча между сборными Турции и Нидерландов

Комментатор Эльвин Керимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Турции и Нидерландов.

Эксперт отметил, что туркам будет тяжело в матче против команды Рональда Кумана, и, по его мнению, им не нужно будет что-то придумывать, так как лучше упростить игру.

«Хорошо, что вернётся Чалханоглу, он может делать длинные передачи. Конечно, Нидерланды — фаворит, а Турции придётся больше терпеть и отбиваться», - приводит слова Керимова «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдет в субботу, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.