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Чемпионат Европы по футболу 2024

Смородская – о сборной Австрии на Евро-2024: «Вылет в 1/8 финала от Турции был ожидаем»

03 Июля 2024 • 11:17 Комментировать
Австрия
1:2
Турция

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике.

Спортивный функционер отметила, что не считает Рангника тренером, заявив, что он является «дельцом от футбола», однако, по ее мнению, австрийцы неплохо смотрелись на Евро, но заслуженно уступили туркам.

«В принципе, другого исхода я и не ожидала. Да, раньше сборная Австрии выступала очень бледно, сейчас они показывают какой то результат, но вылет в 1/8 от Турции был ожидаем», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 2 июля, сборная Австрии уступила со счётом 1:2. Турки в 1/4 финала сыграют против сборной Нидерландов.

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Ральф Рангник Сборная Австрии Сборная Турции Ольга Смородская ещё теги

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