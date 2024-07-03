Гюндоган поделился ожиданиями от матча против сборной Испании

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Испании.

Игрок «Барселоны» отметил, что противостояние испанцев и немцев является матчем двух равных команд, и считает, что именно эти сборные показывают лучший футбол на Евро.

«Ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда мячом будет владеть соперник», - приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что игра пройдет в пятницу, 5 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.