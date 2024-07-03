Пульс Роналду во время игры со Словенией показывал от 120 до 170 ударов в минуту

Сборная Португалии не без труда победила Словению в 1/8 финала Евро-2024 и вышла в четвертьфинал.

Бостонская компания WHOOP, основывающая на подсчёте ударов пульса, опубликовала данные о сердцебиении Криштиану Роналду во время игры со Словенией.

Благодаря этому подсчёту известно, что самый низкий уровень сердцебиения Роналду был, когда он реализовал послематчевый пенальти (120 ударов в секунду). Самый высокий уровень был, когда решающий мяч забил Бернарду Силва. В этот момент пульс Роналду показал 170 ударов.