Радченко - о слезах Роналду в матче со Словенией: «Это доказывает, что он профессионал своего дела»

Дмитрий Радченко, в прошлом футболист «Зенита», высказался о слезах Криштиану Роналду в матче со Словенией.

Напомним, встреча 1/8 финала Евро-2024 завершилась со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась португальская сборная. Роналду в дополнительное время не смог забить с пенальти, после чего разрыдался. Партнёрам по команде пришлось успокаивать своего лидера.

- Это еще раз доказывает, что он большой профессионал своего дела. Он человек, у которого есть все в этой жизни. Но у него нет чувства безразличия, он всегда хочет побеждать, - передаёт слова Радченко «РБ Спорт».

Коллектив Роберто Мартинеса в 1/4 финала Евро встретится с Францией, игра пройдёт 5 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.