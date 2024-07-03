Форвард сборной Австрии: «Желаю Турции удачи, но для нас всё закончено»

Марко Арнаутович, форвард сборной Австрии, высказался после вылета с чемпионата Европы – 2024.

Напомним, вчера коллектив Ральфа Рангника уступил Турции (1:2) в 1/8 финала Евро-2024 и завершил своё выступление на турнире.

- Мы очень хорошо провели игру. Но таков уж футбол. Поздравляю Турцию, удачи им в следующих играх, но для нас всё закончено, и эта потеря тяжела.

Конечно, мы гордимся тем, что показали, но мы не заслужили того, чтобы вылететь так рано, поэтому для нас это так болезненно. Я не рад возвращаться домой. Я думаю, что эта команда могла пройти очень далеко. Сейчас мы работаем с нашим тренером. Тренер действительно сплотил нас, и мы это показали, - передаёт слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Турция в четвертьфинале встретится с Нидерландами, матч пройдёт 6 июля, а стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.