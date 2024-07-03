«Аль-Наср» поддержал Роналду: «Ты навсегда останешься GOAT»

Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, поддержал португальца.

Во время матча против Словении 39-летний нападающий в дополнительное время не реализовал пенальти, его отразил Ян Облак. После этого португалец расплакался, а его поддерживали практически все футболисты национальной команды.

Не остался в стороне и клуб Криштиану. «Аль-Наср» в социальных сетях отреагировал на слёзы звезды.

«Что бы не случилось! Ты навсегда останешься GOAT», — гласит запись.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции. Встреча состоится 5 июля.