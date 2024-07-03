Назван главный транжира голевых моментов на Евро-2024

Завершились матчи 1/8 финала Евро-2024. Специалисты подсчитали, кто стал главным транжирой моментов на чемпионате Европы – 2024.

Возглавил список 39-летний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Показатель xG у форварда составляет 2,9. Таким образом, он должен был забивать три мяча на турнире, но в итоге на его счету 0.

Вторым в рейтинге идёт Ромелу Лукаку из Бельгии. У него xG составил 2,3. А тройку замкнул Кай Хаверц, представляющий сборную Германии. Футболист показал xG - 2.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против Франции. Встреча состоится 5 июля, начало – в 22:00 мск.

Стоит отметить, что португальцы побеждали французов в 2016 году. Тогда в финале Евро гол Эдера принёс победу сборной Португалии, и она стала победителем чемпионата Европы – 2016.