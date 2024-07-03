Эдуард Мор назвал двух лучших игроков Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал двух лучших игроков чемпионата Европы.

Эксперт выделил полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который заканчивает профессиональную карьеру, но показывает фантастический футбол. Также он отметил полузащитника сборной Испании Родри, хотя он и играет ближе к обороне.

«Однако его влияние на команду трудно переоценить. Он находится всегда в той точке, где нужно команде», - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборные Испании и Германии встретятся в 1/4 финала. Игра пройдет в пятницу, 5 июля. Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.ru.