Карадениз оценил выступление Кварацхелии на Евро-2024

Бывший футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз оценил выступление нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы.

Карадениз отметил, что грузинская сборная играла достаточно неплохо и показала хороший футбол.

«Они делали ставку на оборону и быстрые контратаки. Если говорить о Хвиче Кварацхелии, он тоже неплохо себя показал, был хорош», - добавил он в разговоре со Sport24.

Напомним, что сборная Грузии на дебютном для себя Евро дошла до 1/8 финала, где с разгромным счетом 1:4 потерпела поражение от сборной Испании. Кварацхелия же отметился одним забитым мячом.