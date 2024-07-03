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Чемпионат Европы по футболу 2024

Известны претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024

03 Июля 2024 • 09:23 Комментировать

Завершились все матчи 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Пресс-служба УЕФА огласила список футболистов, номинированных на лучший гол этой стадии.

В список из четырёх игроков вошли голы полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема (Англия – Словения, 2:1 д.в), испанцев Нико Уильямса и Фабиан Руиса (Испания – Грузия 4:1) и швейцарца Рубена Варгаса (Швейцария – Италия 2:0).

По итогам 1/8 финала определились пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Англия – Швейцария и Турция – Нидерланды.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 июля. Сначала Германия сыграет с Испанией, начало – в 19:00 мск. Затем Португалия проведёт матч с Францией – 22:00 мск.


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