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Чемпионат Европы по футболу 2024

Италия – Швейцария: почему матч так и не был переигран на Евро-2024

03 Июля 2024 • 09:30 Комментировать

Первая встреча плей-офф европейского первенства ознаменовалась скандалом. После первого тайма Швейцария вела со счётом 1:0. Вторая половина встречи началась с гола «крестоносцев». Но, как оказалось, засчитывать его было нельзя. Ведь игра была возобновлена неправильно – футболисты сборной Италии раньше положенного забежали на чужую половину поля, а главный арбитр матча Шимон Марциняк этого не заметил. И после данной атаки счёт стал 2:0.

Но вариант переигровки, естественно, невозможен. И давайте разберём почему.

Данная ошибка не повлияла на результат матча

Если бы матч закончился победой Швейцарии в один мяч, то можно было бы говорить о том, что ошибка арбитра повлияла на исход противостояния. Но, учитывая, что счёт был 2:0, данный момент не стал ключевым. Только по этой причине переигровка невозможна.

В современном футболе нет аналогов переигровок

Вы можете вспомнить примеры переигровок? Я нет. Вспомните, как в стыках к ЧМ-2010 Тьери Анри сыграл рукой в матче с Ирландией, и никто никаких поблажек ирландцам не делал. И это притом что данная судейская оплошность напрямую повлияла на исход встречи.

Если вернуться уже к встрече Швейцария – Италия, то нарушение было со стороны футболистов «Скуадры адзурры». Следовательно, итальянцам должно быть стыдно даже думать о возможности переигровки.

Протест итальянской федерации был из разряда «не по-пацански»

Представьте, ваша сборная находится в статусе действующего чемпиона Европы, и она проваливает матч плей-офф против команды, которая считается ниже по классу. Причём ключевое слово – проваливает. Затем люди из итальянской федерации футбола подают протест на нарушение правил со стороны своих же игроков. Эта ситуация даже хуже, чем махание кулаками после драки.

Исходя из всех названых причин считаю, что переигровка невозможна.

Четвертьфинальные пары выглядят так:

Германия - Испания

Португалия - Франция

Нидерланды - Турция

Швейцария - Англия.

Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024

Антон Карасевич


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