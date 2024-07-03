Сборная Италии была обречена: Три причины позорного выступления на Евро-2024

Сборная Италии ехала на чемпионат Европы в статусе действующего обладателя трофея. Впрочем, команда Лучано Спаллетти вылетела уже на стадии 1/8 финала, не показав при этом качественной игры. Но если присмотреться к итальянской сборной, то становится понятно, что она была обречена на провал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о причинах позорного выступления Италии на Евро-2024.

Ни звёзд, ни лидеров

Сборная Италии по определению входит в число топ-команд Европы и мира. Но если посмотреть на нынешний состав «скуадры адзурры», то эту сборную сложно назвать звёздной. По оценочной стоимости игроков в заявке Италия располагается только на седьмой строчке в списке команд Евро-2024. Даже сборная Нидерландов имеет более дорогой состав.

Кто-то скажет, что и три года назад Италия по качеству состава уступала ряду команд на Евро-2020. Так-то оно так, но тогда в команде был такие лидеры, как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Во-первых, они были прочной связкой в центре обороны команды, а во-вторых, они были теми опытными бойцами, которые могли зажечь коллектив. В нынешней же сборной Италии лидеров просто не нашлось – ни в игровом плане, ни в ментальном плане.

Большие надежды возлагались на Николо Бареллу, Федерико Кьезу, Федерико Димарко и Жоржиньо, но никто из них игры высокого уровня не продемонстрировал. Как никто и не продемонстрировал лидерских качеств. Показательным моментом в проигранной по всем статьям игре 1/8 финала против Швейцарии было то, что даже при счёте 0:2 итальянцы часто просто катали мяч и даже не стремились перевернуть игру. Той страсти, которую мы неоднократно видели в игре итальянской сборной в предыдущие годы, не было и близко. Команде явно не хватило одного или нескольких человек, которые в трудный момент повели бы команду за собой.

Внутренние проблемы

Нельзя игнорировать сообщения итальянских СМИ о внутренних проблемах в сборной Италии. На страницах La Repubblica публиковалась информация о том, что в команде не было настоящего единства. Якобы Лучано Спаллетти со своими требованиями и идеями находился с одной стороны, а футболисты – с другой. Некоторые игроки даже упрекали тренера из-за его подхода к подготовительной работе. Проскакивали слухи и о недовольстве футболистов вызовом в сборную Николо Фаджоли, который из-за дела по ставкам в сезоне 2023/2024 провёл в Серии А только восемь матчей.

Конечно, мы можем ориентироваться только на слухи – достоверной информации о проблемах в коллективе сборной Италии нет и быть не может. Но то, как разрозненно итальянская сборная выглядела на поле в матчах чемпионата Европы, наводит на мысли о том, что в команде действительно не всё было гладко. А когда в футбольной команде есть разлад, добиться успеха просто невозможно.

Спаллетти не знает команду

В Италии главным виновником позорного выступления сборной на Евро-2024 считают Лучано Спаллетти. Тренер, конечно, всегда ответственен за результат, и он должен держать удар. Сложилось ощущение, что Спаллетти просто не знает свою команду. На чемпионат Европы команда должна ехать подготовленной. Любые изменения состава или схемы – всё это должно быть отработано и отлажено, как часовые механизмы. Но мы увидели какие-то странные метания из стороны в сторону.

В первых двух матчах на турнире «скуадра адзурра» играла с четвёркой защитников, стартовый состав был одинаковым. В игре против Хорватии Спаллетти решил сыграть в три центральных защитника и с двумя форвардами, причём Скамакка, который выходил в старте в двух предыдущих играх, начинал игру в запасе. Против Швейцарии мы снова увидели четыре защитника, но слева играл не Димарко, а Дармиан. В качестве левого вингера с первых минут вышел Эль-Шаарави, который до этого не провёл на турнире ни одной минуты на поле. В центре поля со старта действовали Фаджоли (отыграл 9 минут против хорватов, в предыдущих матчах не играл) и Кристанте (против хорватов не сыграл, до этого в двух матчах выходил на замену).

Получается, что если взять три последних матча Италии на Евро-2024, то Спаллетти всё время искал что-то новое – новую систему, новый состав, новые сочетания. Это было похоже больше не на выступление на чемпионате Европы, а на подготовку к выступлению на чемпионате Европы. И разве с таким подходом можно удивляться провалу?

Спаллетти виноват, но вешать всех собак только лишь на тренера тоже было бы неправильно. Он действительно работает с командой не так давно (с сентября прошлого года), а работа тренера сборной довольно специфична. Если не брать крупные летние турниры, то сборные собираются пять раз в год по одной неделе. За такое время наиграть что-то принципиально новое практически невозможно. В сборной тренеру важно правильно распорядиться игроками и донести до них какие-то инструкции в ограниченном формате. Это не клуб, где тренер работает с командой каждодневно и может с течением времени прививать своё видение.

Лучано Спаллетти важно сделать выводы и осознать специфику тренерской работы в сборной. В общем, в ближайшие месяцы тренеру сборной Италии есть о чём подумать. В итальянской федерации уже объявили, что Спаллетти останется. Перед ним стоит сложная задача – вывести Италию на чемпионат мира - 2026. В последний раз на мундиале «скуадра адзурра» играла в 2014 году.

Италия была обречена

Отсутствие лидеров, не самый звёздный состав, внутренние проблемы, серьёзные перестановки схемы и состава со странными кадровыми решениями Спаллетти прямо на ходу чемпионата Европы… Учитывая все эти моменты, можно сделать однозначный вывод – сборная Италии была обречена на провал. «Скуадра адзурра» могла вылететь с Евро-2024 уже на групповой стадии, но итальянцам повезло забить поздний гол старичкам-хорватам. В 1/8 такой Италии уже ничего не помогло.

Александр Тихий