Сборная Австрии пропустила самый быстрый гол с 1965 года

Сборная Австрии неудачно начала матч против турок, в итоге проиграв его и вылетев с чемпионата Европы. Австрийцы пропустили первый гол в этом матче уже на 59-й секунде игры после удара Мериха Демирала.

Как оказалось, для сборной Австрии это был самый быстрый пропущенный гол с 1965 года, когда Юрген Нёльдер из сборной ГДР также поразил ворота австрийцев на первой же минуте матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1966 года.

Любопытно, что и тогда, как и сейчас, матч проходил в Лейпциге - в то время он входил в состав Германской Демократической Республики, сокращённо ГДР.