​Демирал - первый защитник в 21-м веке, забивший два гола в плей-офф большого турнира

Сборная Турции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря двум мячам защитника Мериха Демирала - сперва он удачно сыграл на добивании, а затем перевёл мяч в сетку после исполнения углового удара. В результате, как оказалось, он стал первым защитником, который забил два мяча в плей-офф крупного турнира - чемпионата Европы или мира - в 21-м веке.

Последним оборонцем, которому удавалось подобное, был в 1998-м Лилиан Тюрам, он забил два мяча в ворота сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира. Тогда сборная Франции стала чемпионом мира в первый раз в своей истории.