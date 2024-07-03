​Мендьетта: «Турки заслужили победу»

В последнем матче в рамках 1\8 финала сборная Турции обыграла команду Австрии, и бывший футболист испанской сборной, а также «Валенсии» и «Барселоны», Гаиска Мендьетта, считает этот успех заслуженным.

- Я думаю, что Турция заслужила победу. Они сыграли лучше, были лучшей командой на поле. Не было хаоса даже в конце матча. Они быстро забили, что изменило игру, - цитирует слова бывшей звезды испанского футбола BBC Sport.

Игра сборных Турции с Нидерландами пройдёт шестого июля. Сборная Турции пробилась в четвертьфинал европейского чемпионата во второй раз в своей истории после 2008 года.