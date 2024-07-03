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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто отправил сборную Австрии восвояси с Евро-2024

03 Июля 2024 • 00:40 Комментировать
Австрия
1:2
Турция

Сборная Турции стала четвертьфиналистом чемпионата Европы и замкнула стадию 1/8 финала. Не у дел осталась национальная команда Австрии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило нескольких игроков прошедшего матча.

Статистика матча: владение мячом – 60:40, удары по воротам – 21:6, в створ – 5:3, угловые – 10:4.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Австрия1:2Турция
  1'Демирал Мерих (0:1)
  59'Демирал Мерих (0:2)
(1:2) Грегорич Михаэль66'  
Пенц ПатрикПош ШтефанДансо КевинЛинхарт Филипп  52' 64' (Гриллич Флориан ( 64') Мвене Филлипп 46' (Прасс Александр ( 46') Зайвальд НиколасЛаймер Конрад 64' (Вёбер Максимилиан ( 64') Шмид Романо  38' 46' (Грегорич Михаэль ( 46') Баумгартнер КристофЗабитцер МарсельАрнаутович Марко
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианКверфельд ЛеопольдЛинднер ХайнцГрюлль МаркоДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасВайманн Андреас
Гюнок МертМюлдюр МертДемирал МерихБардакчи АбдулкеримКадыоглу ФердиАйхан КанЮксек Исмаил  42' 58' (Эзкан Салих ( 58') Кекчю Оркун  11' 83' (Кавечи Ирфан ( 83') Йылмаз БарышГюлер Арда 78' (Актюркоглу Мухаммед ( 78') Йылдыз Кенан 78' (Йокушлу Окай ( 78')
Запасные: Тосун ДженкЧелик ЗекиЧакыр УгурджанКаплан АхметджанКиличсой СемихАкгюн ЮнусЙылдырым БертугБайындыр АлтайЯзыджи Юсуф
02 июля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

МЕРИХ ДЕМИРАЛ – 9,0. Автор дубля, причём защитник. Игрок обороны сделал Турцию четвертьфиналистом чемпионата Европы. Забил дважды на угловых – чётко подобрал отскок, а потом удачно ударил с первоначальной подачи. Вошёл в историю, отметившись самым быстрым голом в истории плей-офф Евро. Выиграл шесть из восьми единоборств. Не дрогнул вместе с партнёрами в концовке, когда приходилось то и дело отбиваться от австрийских загрузок в штрафную площадь. Да, проиграл верх Баумгартнеру, позволил ему пробить головой, но всё же помешал тому сделать это точно.

АРДА ГЮЛЕР – 8,0. Теневой герой матча. Исполнил два угловых сборной Турции из четырёх всего – и оба этих стандарта привели к голу. В первом случае австрийцы не разобрались с выносом мяча, за что и поплатились, а во втором Арда идеально накрутил сферу на голову Демирала. В остальном Гюлер был практически незаметен. По воротам всего один раз пробил (мимо), в дриблинге показал две удачные попытки из трёх. Ах, сделал два отбора и один перехват. То есть работал на команду.

ШТЕФАН ПОШ – 7,0. Регулярно снабжал партнёров фланговыми пасами. Шесть ключевых передач положил в свою копилку (больше двух таковых никто из остальных игроков обеих команд не сделал). Выиграл две трети единоборств. Только вот впечатление от Поша было испорчено первым голом Турции, когда он на пару с Баумгартнером подсунул мяч Пенцу и подготовил почву для добивания Демирала.

МАРКО АРНАУТОВИЧ – 4,0. От центральных нападающих прежде всего забитых голов ждут – тут ничего удивительного. Ну иногда ещё ассисты прокатить могут. Арнаутович свой единственный шикарный шанс не использовал в начале второго тайма, когда вышел один на один и пробил в Гюнока. Через несколько минут Марко, казалось, угробил ещё одно рандеву с голкипером, но там всё-таки офсайд был.  

МИХАЭЛЬ ГРЕГОРИЧ – 7,0. Вышел на замену на второй тайм спасать Австрию от поражения. Явно был нацелен на чужие ворота, четырежды по ним прикладывался, дважды попал в створ и один гол забил. Три верховых единоборства выиграл в атаке из пяти – имел возможность забить ещё и перевести выяснение отношений в дополнительное время.  

Пропишем коротко ещё пару футболистов. КРИСТОФ БАУМГАРТНЕР (за активность и старание оценка 7,0), привёзший первый гол в ворота Австрии, во втором тайме не раз мог реабилитироваться, но не реализовал несколько моментов. На последней минуте удар Баумгартнера с короткого расстояния отразил МЕРТ ГЮНОК (оценка 8,0), спасший турок от нервотрёпки дополнительного времени с непонятным исходом.

Кирилл Иванцов

Если бы не вдохновение Демирала, то сборная Турции...
всё равно прошла бы в четвертьфинал вылетела бы с Евро на стадии 1/8 финала
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