​Саттон: «Один из лучших сейвов в истории Евро»

В конце прошедшей игры между сборными Австрии и Турции австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер в упор расстреливал с воздуха ворота турок, но голкипер Мерт Гюнок отразил сложнейший мяч с отскоком от земли. Бывший английский нападающий Крис Саттон высоко оценил бросок турецкого вратаря.

- Этот сейв - один из лучших за всю историю чемпионатов Европы. Теперь турок жду Нидерланды, но я не уверен, что тут можно выделить фаворита, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Игра Турции с Нидерландами пройдёт шестого июля. Сборная Турции пробилась в четвертьфинал европейского чемпионата в третий раз в своей истории.