Демирал получил награду после выхода Турции в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В матче 1/8 финала турнира «лунные звёзды» смогли удивить – многие считали Австрию фаворитом, но Турция победила со счётом 2:1.

Главным героем поединка стал футболист сборной Турции Мерих Демирал. Несмотря на выступление в линии обороны, Демирал смог записать на свой счёт дубль. Как следствие, именно Мерих получил приз лучшем футболисту матча после финального свистка. Соответствующая информация приведена на сайте УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Турции будет играть против Нидерландов. Игра пройдёт в субботу, 6 июля.

Определились все пары 1/4 финала Евро-2024