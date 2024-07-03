Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024

На чемпионате Европы позади стадия 1/8 финала. Если турнир начинали 24 сборные, то теперь их осталось только восемь. Давайте посмотрим, кто на кого выходит в полуфинале, чтобы можно было делать прогнозы.
Испания – Германия / Португалия – Франция;
Нидерланды – Турция / Англия – Швейцария.
Как видим, верхняя часть турнирной сетки выглядит по-настоящему мощно, ведь все четыре сборные там являются топовыми. В нижней же части можно видеть сборные Турции и Швейцарии, которые смогли удивить.
Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. «Скуадра адзурра» вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии.
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