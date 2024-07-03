Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024

На чемпионате Европы позади стадия 1/8 финала. Если турнир начинали 24 сборные, то теперь их осталось только восемь. Давайте посмотрим, кто на кого выходит в полуфинале, чтобы можно было делать прогнозы.

Испания – Германия / Португалия – Франция;

Нидерланды – Турция / Англия – Швейцария.

Как видим, верхняя часть турнирной сетки выглядит по-настоящему мощно, ведь все четыре сборные там являются топовыми. В нижней же части можно видеть сборные Турции и Швейцарии, которые смогли удивить.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. «Скуадра адзурра» вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии.

Определились все пары 1/4 финала Евро-2024