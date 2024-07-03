Сборная Австрии повторила лучший результат на Евро в истории команды

Вечером 2 июля завершали череду матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сборные Австрии и Турции. Австрийцы проиграли туркам – 1:2.

Таким образом, сборная Австрии повторила свой лучший результат на чемпионатах Европы в истории команды. Ранее только один раз, а именно на Евро-2020 эта команда выходила в плей-офф. Тогда на стадии 1/8 финала коллектив проиграл сборной Италии в дополнительное время.

Напомним, что победу турецкой команде принесли дубль центрального защитника Мериха Демирала. Больше подробностей о победе сборной Турции – в нашем отчёте. Теперь турецкую сборную ждёт команда Нидерландов в четвертьфинале.