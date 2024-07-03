​Турецкий голкипер повторил легендарный сейв 1970 года

Сборная Турции пробилась в четвертьфинал европейского чемпионата, это случилось после непростой победы над австрийцами. В конце игры австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер в упор расстреливал с воздуха ворота турок, но голкипер Мерт Гюнок отразил сложнейший мяч с отскоком от земли.

Этот подвиг был как две капли воды похож на легендарный сейв английского голкипера Гордона Бэнкса на чемпионате мира 1970 года. Тогда его ворота с воздуха атаковал не кто иной, как Пеле, но Бэнкс перевёл его сложнейший удар на угловой. Впрочем, это не помогло англичанам защитить свой титул чемпионов мира.