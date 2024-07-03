Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024

Чемпионат Европы проходит очень быстро. Во вторник вечером на турнире завершилась стадия 1/8 финала, которую преодолели восемь сборных. Именно они будут бороться за трофей после нескольких выходных дней.
Ниже приводим расписание четвертьфинальных матчей Евро-2024 с указанием московского времени.
05 июля, 19:00. Испания – Германия;
05 июля, 22:00. Португалия – Франция;
06 июля, 19:00. Англия – Швейцария;
06 июля, 22:00. Нидерланды – Турция.
Отметим, что финальный матч чемпионата Европы пройдёт в воскресенье, 14 июля. Решающая битва за трофей пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.
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