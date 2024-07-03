Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024

Чемпионат Европы проходит очень быстро. Во вторник вечером на турнире завершилась стадия 1/8 финала, которую преодолели восемь сборных. Именно они будут бороться за трофей после нескольких выходных дней.

Ниже приводим расписание четвертьфинальных матчей Евро-2024 с указанием московского времени.

05 июля, 19:00. Испания – Германия;

05 июля, 22:00. Португалия – Франция;

06 июля, 19:00. Англия – Швейцария;

06 июля, 22:00. Нидерланды – Турция.

Отметим, что финальный матч чемпионата Европы пройдёт в воскресенье, 14 июля. Решающая битва за трофей пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Определились все пары 1/4 финала Евро-2024