«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024

Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии. В результате восьми поединков определились все четвертьфинальные пары, которые поборются за путёвки в полуфинал. При этом на общедоступном телеканале «Матч ТВ» зрители не смогут посмотреть две встречи 1/4 финала.

Первым матчем, который не смогут увидеть зрители на спортивном канале, – противостояние Португалии и Франции. Встречу можно будет увидеть только на OKKO. Стартовый свисток этой игры прозвучит 5 июля в 22:00 по московскому времени.

Второй игрой станет противостояние Нидерландов и Турции. Эта встреча начнётся днём позже – 6 июля в 22:00.

Ранее стало известно о том, какие матчи зрители смогут увидеть на «Матч ТВ».