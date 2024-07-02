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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рекордный гол и типа сенсация: Турция дублем Демирала побила Австрию и запрыгнула в четвертьфинал

02 Июля 2024 • 23:53 Комментировать (1)
Австрия
1:2
Турция
окончен

В последнем матче 1/8 финала Евро-2024 сошлись Австрия и Турция. Это была единственная пара данной стадии плей-офф, где не было ни одной команды, к которой привычно применять приставку «топ».

Протокол игры  
Австрия1:2Турция
  1'Демирал Мерих (0:1)
  59'Демирал Мерих (0:2)
(1:2) Грегорич Михаэль66'  
Пенц ПатрикПош ШтефанДансо КевинЛинхарт Филипп  52' 64' (Вёбер Максимилиан ( 64') Мвене Филлипп 46' (Прасс Александр ( 46') Зайвальд НиколасЛаймер Конрад 65' (Гриллич Флориан ( 65') Шмид Романо  38' 46' (Грегорич Михаэль ( 46') Баумгартнер КристофЗабитцер МарсельАрнаутович Марко
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианКверфельд ЛеопольдЛинднер ХайнцГрюлль МаркоДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасВайманн Андреас
Гюнок МертМюлдюр МертДемирал МерихБардакчи АбдулкеримКадыоглу ФердиАйхан КанЮксек Исмаил  42' 58' (Эзкан Салих ( 58') Кекчю Оркун  11' 83' (Кавечи Ирфан ( 83') Йылмаз БарышГюлер Арда 78' (Актюркоглу Мухаммед ( 78') Йылдыз Кенан 78' (Йокушлу Окай ( 78')
Запасные: Тосун ДженкЧелик ЗекиЧакыр УгурджанКаплан АхметджанКиличсой СемихАкгюн ЮнусЙылдырым БертугБайындыр АлтайЯзыджи Юсуф
02 июля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Выход сборной Австрии из группы не выглядел сенсацией. Неожиданностью стало то, что команда Ральфа Рангника пробилась в плей-офф с первого места в своём квартете. Тем более что первый матч на турнире австрийцы проиграли – французам. Но дальше последовали победы над поляками и нидерландцами. С достойным уровнем футбола.

Турция изначально настраивалась на выход в плей-офф крупного турнира впервые за шестнадцать лет. В первом туре ею была повержена Грузия, а во втором туре Турция сама испытала поражение, причём крупное, от Португалии. Ну и в третьем туре «янычары» на зубах вырвали себе викторию и второе место в квартете, в добавленное время дожав чехов.

Начало отчётного матча выдалось резвым и рекордным. Заканчивалась первая минута, когда был открыт счёт. Самый быстрый гол в истории плей-офф евро. Угловой турок на правом фланге. Гюлер навесил – Баумгартнер выбил мяч в Поша. Рикошет в сторону створа – Пенц рукой отмахнул сферу. А Демирал впечатал снаряд под перекладину (0:1).

Австрийцы оперативно отреагировали двумя перспективными угловыми с левого фланга и одним с правого. Баумгартнер хотел реабилитироваться, но дважды не смог отправить мяч в правый угол. Хотя во втором случае круглый катался чуть ли не по ленточке. Потом «углом» головы пробил Линхарт – это был корнер уже с правой стороны. Выше створа.

Дальше игра взяла и увязла в середине поля. Австрии требовалось отыгрываться, однако Турция грамотно разрушала игру соперника. Демирал попробовал оформить дубль, пробив головой сразу на подаче углового, – мимо. К перерыву номинальные хозяева всё же создали свой момент, но Баумгартнер не попал в створ с прострела справа от Поша.

В начале второго тайма моменты стали возникать у австрийцев регулярно. Пош проникающим пасом вывел на ударную позицию Арнаутовича – тот угодил в Гюнока. Вошёл в чужую штрафную Лаймер и не попал в левый угол. Расплатой за нереализацию стал второй гол Демирала. Снова Гюлер подал корнер справа, и Мерих головой отправил мяч в сетку (0:2).

Что там, только на угловых в этом матче забивается, да? Австрия поддержала такую практику. Забитцер навесил справа, Пош скинул верхом, и появившийся в перерыве на замену Грегорич ногой замкнул дальнюю штангу (1:2). Когда потом с игры состоялся заброс Зайвальда, Грегорич головой послал сферу в руки Гюнока. Ну не угловой же.

Австрийцы плотно владели мячом на оставшемся отрезке матча, однако Баумгартнеру не суждено было забить головой из трёх попыток (последняя – красивое спасение от Гюнока). Йылмаз запорол две турецкие контратаки – мимо да сэйв Пенца. Турция прошла в четвертьфинал, и это вроде считается некой сенсацией. Хотя Австрия же не являлась фаворитом Евро.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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DezmaN
03 Июля 2024 в 00:31
А в чем сенсация то? Крепкая сборная обыграла другую, что тут хотя бы необычного?
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