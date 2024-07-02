Рекордный гол и типа сенсация: Турция дублем Демирала побила Австрию и запрыгнула в четвертьфинал

В последнем матче 1/8 финала Евро-2024 сошлись Австрия и Турция. Это была единственная пара данной стадии плей-офф, где не было ни одной команды, к которой привычно применять приставку «топ».

Выход сборной Австрии из группы не выглядел сенсацией. Неожиданностью стало то, что команда Ральфа Рангника пробилась в плей-офф с первого места в своём квартете. Тем более что первый матч на турнире австрийцы проиграли – французам. Но дальше последовали победы над поляками и нидерландцами. С достойным уровнем футбола.

Турция изначально настраивалась на выход в плей-офф крупного турнира впервые за шестнадцать лет. В первом туре ею была повержена Грузия, а во втором туре Турция сама испытала поражение, причём крупное, от Португалии. Ну и в третьем туре «янычары» на зубах вырвали себе викторию и второе место в квартете, в добавленное время дожав чехов.

Начало отчётного матча выдалось резвым и рекордным. Заканчивалась первая минута, когда был открыт счёт. Самый быстрый гол в истории плей-офф евро. Угловой турок на правом фланге. Гюлер навесил – Баумгартнер выбил мяч в Поша. Рикошет в сторону створа – Пенц рукой отмахнул сферу. А Демирал впечатал снаряд под перекладину (0:1).

Австрийцы оперативно отреагировали двумя перспективными угловыми с левого фланга и одним с правого. Баумгартнер хотел реабилитироваться, но дважды не смог отправить мяч в правый угол. Хотя во втором случае круглый катался чуть ли не по ленточке. Потом «углом» головы пробил Линхарт – это был корнер уже с правой стороны. Выше створа.

Дальше игра взяла и увязла в середине поля. Австрии требовалось отыгрываться, однако Турция грамотно разрушала игру соперника. Демирал попробовал оформить дубль, пробив головой сразу на подаче углового, – мимо. К перерыву номинальные хозяева всё же создали свой момент, но Баумгартнер не попал в створ с прострела справа от Поша.

В начале второго тайма моменты стали возникать у австрийцев регулярно. Пош проникающим пасом вывел на ударную позицию Арнаутовича – тот угодил в Гюнока. Вошёл в чужую штрафную Лаймер и не попал в левый угол. Расплатой за нереализацию стал второй гол Демирала. Снова Гюлер подал корнер справа, и Мерих головой отправил мяч в сетку (0:2).

Что там, только на угловых в этом матче забивается, да? Австрия поддержала такую практику. Забитцер навесил справа, Пош скинул верхом, и появившийся в перерыве на замену Грегорич ногой замкнул дальнюю штангу (1:2). Когда потом с игры состоялся заброс Зайвальда, Грегорич головой послал сферу в руки Гюнока. Ну не угловой же.

Австрийцы плотно владели мячом на оставшемся отрезке матча, однако Баумгартнеру не суждено было забить головой из трёх попыток (последняя – красивое спасение от Гюнока). Йылмаз запорол две турецкие контратаки – мимо да сэйв Пенца. Турция прошла в четвертьфинал, и это вроде считается некой сенсацией. Хотя Австрия же не являлась фаворитом Евро.

Кирилл Иванцов