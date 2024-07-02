Определились все пары 1/4 финала Евро-2024

На чемпионате Европы завершилась стадия 1/8 финала. Во вторник последние путёвки в четвертьфинал завоевали сборные Нидерландов и Турции, которые обыграли соответственно Румынию (3:0) и Австрию (2:1). Как следствие, были определены все пары 1/4 фиала Евро-2024, и мы приводим их ниже:

Испания – Германия;

Португалия – Франция;

Англия – Швейцария;

Нидерланды – Турция.

Четвертьфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 5 и 6 июля. А ближайшие два дня на континентальном футбольном форуме в Германии будут выходными – команды будут отдыхать и готовиться к продолжению борьбы за престижный трофей.