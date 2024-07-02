«Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024

Стали известны матчи 1/4 финала чемпионата Европы, которые можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч ТВ». Среди них оказался матч, который уже успели окрестить «финалом до финала» – противостояние Испании и Германии.

Встречу Испании против Германии можно будет посмотреть 5 июля, начало противостояния намечено на 19:00 по московскому времени.

Вторым матчем, который зрители смогут увидеть на «Матч ТВ», стал поединок Англия – Швейцария. Он будет показан в то же время, но днём позже – 6 июля.