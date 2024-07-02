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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА потребовал объяснений от Беллингема

02 Июля 2024 • 23:37 Комментировать

Сборная Англии была близка к вылету с Евро-2024 уже в 1/8 финала, но Джуд Беллингем в добавленное ко второму тайму время забил красивый гол ударом через себя. Игра в итоге перешла в дополнительное время, где англичане всё же вырвали победу.

После своего красивого гола Беллингем показал неприличный жест рукой в области паха. Футболист уже успел сказать, что не пытался никого оскорбить, но УЕФА все равно запустил расследование. Как сообщает Daily Mail, УЕФА потребовал от Джуда объяснений по этому жесту.

Источник отмечает, что Беллингем будет утверждать, что жест не был оскорблением сборной Словакии. Свои объяснения англичанин должен дать в течение 72 часов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии УЕФА Джуд Беллингем ещё теги
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