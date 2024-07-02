Демирал – четвёртый защитник в истории Евро с дублем в матче

Вечером 2 июля в матче плей-офф Евро-2024 на стадии 1/8 финала сошлись сборные Австрии и Турции. Защитник турецкой сборной Мерих Демирал оформил дубль в ворота австрийцев, на его счету по голу в каждом из таймов.

Как сообщает Opta Sports, Демирал – первый защитник с дублем на Евро за 40 лет. В последний раз такое достижение было в 1984 году, его автор - Жана-Франсуа Домерг. В 1960 году дубль на Евро делал ещё один француз, Франсуа Этт, а в 1964 году – венгр Новак Дёже.

На данный момент в игре австрийцев и турок счёт 2:1. Турки продолжают вести благодаря дублю Демирала, но австрийская сборная сократила разрыв.