Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Демирал – четвёртый защитник в истории Евро с дублем в матче

02 Июля 2024 • 23:35 Комментировать
Австрия
1:2
Турция
окончен

Вечером 2 июля в матче плей-офф Евро-2024 на стадии 1/8 финала сошлись сборные Австрии и Турции. Защитник турецкой сборной Мерих Демирал оформил дубль в ворота австрийцев, на его счету по голу в каждом из таймов.

Как сообщает Opta Sports, Демирал – первый защитник с дублем на Евро за 40 лет. В последний раз такое достижение было в 1984 году, его автор - Жана-Франсуа Домерг. В 1960 году дубль на Евро делал ещё один француз, Франсуа Этт, а в 1964 году – венгр Новак Дёже.

На данный момент в игре австрийцев и турок счёт 2:1. Турки продолжают вести благодаря дублю Демирала, но австрийская сборная сократила разрыв.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Мерих Демирал

Новости по матчу

Сегодня, 03 Июля
00:20
​Саттон: «Один из лучших сейвов в истории Евро»
00:05
Сборная Австрии повторила лучший результат на Евро в истории команды
00:05
​Турецкий голкипер повторил легендарный сейв 1970 года
02 Июля
23:53
Рекордный гол и типа сенсация: Турция дублем Демирала побила Австрию и запрыгнула в четвертьфинал 1
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
23:35
Демирал – четвёртый защитник в истории Евро с дублем в матче
23:27
Австрийцы размочили счёт в матче с Турцией, и тоже с углового
23:21
Демирал оформил дубль в матче Австрия - Турция
23:20
Сборная Австрии впервые пропустила в основное время в плей-офф Евро
22:50
Сборная Турции минимально ведёт у команды Австрии после первого тайма
22:26
Демирал не забивал за сборную Турции более двух лет
22:15
Кекчю не поможет сборной Турции в потенциальном матче четвертьфинала Евро-2024
22:12
Демирал забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро
22:04
Сборная Турции забила австрийцам уже на первой минуте
21:59
Два 19-летних игрока - в старте сборной Турции на матч плей-офф, на Евро такого не было 60 лет
21:30
Австрия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
20:58
Сборные Австрии и Турции назвали составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024
20:54
С кем Нидерланды сыграют в 1/4 финала Евро-2024
16:22
Мостовой ответил, у кого больше шансов в паре Австрия – Турция
14:37
Монтелла: «Когда Гюлер на поле, сразу чувствуется разница»
13:40
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:35
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:14
Ставка и прогноз на матч Австрия — Турция Евро-2024 — 2 июля 2024
11:00
Австрия – Турция: Вероятные стартовые составы на игру плей-офф чемпионата Европы
03:06
Проверенный прогноз и ставка на матч Австрия – Турция плей-офф Евро-2024 – 2 июля 2024
02:11
Австрия - Турция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Июля
17:19
Ставка и прогноз на точный счёт матча Австрия — Турция Евро 2024 — 2 июля 2024
30 Июня
22:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия — Турция чемпионата Европы — 2 июля 2024
22:04
Австрия – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:45
Смородская: Австрия выиграла группу, потому что Франция позволила им это сделать
29 Июня
08:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Австрия – Турция Евро-2024 – 2 июля 2024
00:08
Ставка и прогноз на матч Австрия – Турция Евро-2024 – 2 июля 2024
28 Июня
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
15:15
Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024 1
27 Июня
20:34
Талалаев рассказал, какая сборная способна совершить сенсацию на Евро-2024
04:17
Монтелла: «Сборная Турции давно не выходила из группы, мы очень счастливы»
26 Июня
12:38
Кирьяков: «Сейчас Австрия способна обыграть любого соперника»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами Губерниев назвал победителя Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 «Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива»
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024
Спортивные новости
Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
0
3
7.80 4.60 1.47
Видео
Окончен
Австрия Австрия
Турция Турция
1
2
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июля
00:20 · Чемпионат Европы 2024
​Саттон: «Один из лучших сейвов в истории Евро»
00:13 · Чемпионат Европы 2024
Демирал получил награду после выхода Турции в четвертьфинал Евро-2024 1
00:05 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии повторила лучший результат на Евро в истории команды
00:05 · Чемпионат Европы 2024
​Турецкий голкипер повторил легендарный сейв 1970 года
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024
02 Июля
23:54 · Чемпионат Европы 2024
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024
23:52 · Чемпионат Европы 2024
«Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024
23:37 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА потребовал объяснений от Беллингема
23:35 · Чемпионат Европы 2024
Демирал – четвёртый защитник в истории Евро с дублем в матче
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Австрийцы размочили счёт в матче с Турцией, и тоже с углового
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Рейндерс рассказал, как играли Нидерланды против румын
23:25 · Чемпионат Европы 2024
Пономарёв: «Румыны двигались как сонные мухи»
23:21 · Чемпионат Европы 2024
Демирал оформил дубль в матче Австрия - Турция
23:20 · Чемпионат Европы 2024
Сотрудники стадиона жёстко избили фаната на Евро-2024
23:20 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии впервые пропустила в основное время в плей-офф Евро
Все новости