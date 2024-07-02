Рейндерс рассказал, как играли Нидерланды против румын

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс дал комментарий после победы над Румынией со счётом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Футболист рассказал о том, как действовала команда.

«Мы играли с дополнительным полузащитником, поскольку наш правый вингер сместился в центр. Таким образом мы старались наладить комбинационную игру между нашими линиями. Думаю, мы хорошо поработали», - слова Рейндерса приводятся на сайте УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы - 2024 сборная Нидерландов будет играть либо против Австрии, либо против Турции. Игра пройдёт в субботу, 6 июля, в Берлине.