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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пономарёв: «Румыны двигались как сонные мухи»

02 Июля 2024 • 23:25 Комментировать
Румыния
0:3
Нидерланды

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил победу сборной Нидерландов над сборной Румынии (3:0). Команды играли в рамках 1/8 финала Евро-2024 вечером 2 июля, нидерландцы благодаря виктории прошли в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Нидерландцы победили по делу. Румыны в обороне вообще ничего не понимают, да и в атаке серьёзной игры не было. Нидерландцы на голову выше: и соображали, и передвигались намного быстрее. Может, румыны устали и поэтому двигались они как сонные мухи», - рассуждает Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинальном матче с победителем пары Австрия – Турция. Эти сборные играют очный матч в Лейпциге прямо сейчас.

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