Сотрудники стадиона жёстко избили фаната на Евро-2024

На чемпионате Европы не обходится без негатива. Португальский Record опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники стадиона бьют болельщика руками и ногами. Один из стюардов был особенно активным – в какой-то момент он бил прижатого к стене фаната руками по лицу. На видео видно и другого фаната, который лежит, вероятно, со связанными руками.

Видео было снято во время матча Португалия – Словения. Судя по всему, фанаты как-то нарушили правила (возможно, пытались прорваться или прорвались на футбольное поле). Однако вряд ли можно как-то оправдать жестокость стюардов.

Отметим, что на Евро-2024 фанаты уже не раз прорывались на поле.