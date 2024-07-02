Сборная Австрии впервые пропустила в основное время в плей-офф Евро

Сборная Австрии впервые в истории пропустила в плей-офф чемпионата Европы. Напомним, что австрийцы вечером вторника играют против сборной Турции в матче 1/8 финала Евро-2024. Уже на первой минуте команда Ральфа Рангника пропустила, автором гола стал Мерих Демирал.

Таким образом, это первый гол, который сборная Австрии пропустила на чемпионатах Европы в основное время в плей-офф. Ранее в плей-офф австрийцы играли лишь раз, это было в 2020 году, но тогда в основное время сборная Австрии не пропускала.

Турки уверенно ведут со счётом 2:0 после 60-й минуты, Демирал оформил дубль.