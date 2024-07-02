Дрэгушин: «Мне жаль, что приходится отправляться домой»

Один из лидеров сборной Румынии, защитник Раду Дрэгушин, дал комментарий после вылета команды с Евро-2024. Как известно, румыны во вторник потерпели крупное поражение от Нидерландов (0:3) на стадии 1/8 финала. По словам Дрэгушина, ему жаль покидать турнир.

«Мне жаль, что приходится отправляться домой. Мы хотели продолжить выступление на турнире и ещё раз осчастливить наших болельщиков. У голландцев есть шансы на победу на Евро-2024. Так что можем гордиться, что дали им бой», - слова Дрэгушина приведены на сайте УЕФА.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы сборная Румынии заняла первое место в своём квартете, опередив Бельгию, Словакию и Украину. Словом, выступление на турнире румыны могут считать успешным.