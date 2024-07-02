Тренер Румынии высказался после вылета с Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску дал комментарий после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, во вторник «трёхцветные» проиграли Нидерландам в 1/8 финала со счётом 0:3.

Несмотря на вылет, Йордэнеску отметил положительные моменты, а именно тот факт, что команда заняла первое место в своём квартете. На групповой стадии румыны по дополнительным показателям опередили Бельгию, Словакию и Украину.

«Думаю, нам надо взглянуть на всю картину шире. Мы заняли первое место в группе. Да, сегодня наша красивая история завершилась, но мы покидаем турнир с горящими глазами и верой в будущее. Я хочу поздравить своих футболистов. Они сделали большое дело», - слова Йордэнеску приводятся на сайте УЕФА.

В следующий раз сборная Румынии соберётся в сентябре.