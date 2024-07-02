Сборная Турции минимально ведёт у команды Австрии после первого тайма

В последнем матче из череды поединков 1/8 финала на Евро-2024 встречаются сборные Турции и Австрии. По итогу первых 45 минут встречи впереди турки – 1:0. Автором единственного гола в игре стал защитник турецкой сборной Мерих Демирал, после подачи с углового он вонзил сферу под перекладину ворот австрийской команды. Сделал он это на первой минуте встречи, установив рекорд плей-офф чемпионатов Европы.

Напомним, что следить за ходом второго тайма в формате текстовой трансляции можно будет на нашем портале. Победитель этой встречи сыграет в четвертьфинальной встрече с командой Нидерландов.