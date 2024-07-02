Сборную Грузии встретили на родине как героев

В социальных сетях появляются видео из Грузии. Многие люди вышли на улицу, чтобы встретить национальную команду, которая вернулась на родину после выступления на чемпионате Европы. «Крестоносцы» устроили парад на автобусе с открытой крышей, и можно подумать, что они выиграли трофей. На самом деле даже выход в плей-офф стал для грузин большим успехом. Именно поэтому команду встретили как героев.

Сборная Грузии выступала на чемпионате Европы впервые в истории. Команде удалось выйти в плей-офф за счёт победы над Португалией (2:0) в последнем туре группового этапа. В 1/8 финала грузины первыми забили испанцам, но в итоге «крестоносцы» проиграли 1:4.