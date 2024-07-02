Тренер Румынии: «Мы старались удивить нидерландцев»

Главный тренер национальной сборной Румынии Эдуард Йордэнеску дал комментарий после вторничного поражения от Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы. Румыны активно начали встречу, но в итоге проиграли с крупным счётом 0:3.

«Мы старались удивить нидерландцев и, думаю, отлично справлялись до 20-й минуты. Мы хотели сбить их давление, разорвать их футбольные связки, разбить их построения. Мы действовали энергично и создали первый опасный момент в матче. Но у них классная команда, и она отбросила нас назад, забив гол», - слова Йордэнеску приведены на сайте УЕФА.

Йордэнеску отметил, что все три гола сборная Нидерландов забила за счёт индивидуальных действий игроков. По словам тренера, представители топ-клубов способны решать моменты.

Таким образом, путь сборной Румынии на Евро-2024 завершился. Что касается сборной Нидерландов, то «оранжевые» в четвертьфинале турнира сыграют либо против Австрии, либо против Турции.