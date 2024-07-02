Сборная Нидерландов во вторник уверенно разобралась с Румынией (победа 3:0) и пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Комментарий после игры дал защитник нидерландской команды Дензел Дюмфрис.

«Мы извлекли уроки из игры с Австрией. На прошлой неделе мы много беседовали, много всего обсуждали. Думаю, сегодня мы отлично справились. Особенно с прессингом и во владении мячом», - слова Дюмфриса приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что сборная Нидерландов в последнем туре группового этапа Евро-2024 проиграла Австрии со счётом 2:3.

Свой четвертьфинальный матч чемпионата Европы сборная Нидерландов проведёт 6 июля. Соперником «оранжевых» будет либо Австрия, либо Турция.