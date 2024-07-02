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Чемпионат Европы по футболу 2024

Демирал не забивал за сборную Турции более двух лет

02 Июля 2024 • 22:26 Комментировать
Австрия
0:1
Турция
1 2.00 X 3.30 2 4.50
перерыв

Вечером 2 июля сборная Турции очень быстро повела в матче 1/8 финала Евро-2024 против сборной Австрии. Сделал это после подачи от углового флажка защитник турок Мерих Демирал.

Любопытно, но до вторничного гола Мерих не мог забить за свою национальную команду более двух лет. В последний раз Демирал делал это в начале июня 2022 года, тогда в рамках Лиги наций турки принимали дома сборную Фарерских островов. Тот стамбульский матч завершился разгромом гостей, 4:0. Демирал забил один из голов своей команды.

Текстовая трансляция поединка Австрия – Турция проходит на нашем портале. Прошла середина первого тайма!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Мерих Демирал

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