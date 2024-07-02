Куман объяснил раннюю замену Бергвейна

Во вторник сборная Нидерландов разгромила Румынию (3:0) и пробилась в четвертьфинал Евро-2024. Атакующий полузащитник Стевен Бергвейн был заменён уже в перерыве. Рулевой «оранжевых» Рональд Куман дал комментарий на этот счёт.

«У него возникли кое-какие сложности со здоровьем, и мы не захотели рисковать. Мы приняли решение заменить его в перерыве», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Дониэлл Мален, который заменил Стевена Бергвейна, во втором тайме записал на свой счёт два забитых гола.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Австрия – Турция.