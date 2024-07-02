Турки – авторы самых быстрых голов плей-офф Евро и чемпионатов мира

Вечером 2 июля сборная Турции забила в ворота сборной Австрии самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы. Меньше минуты потребовалось на это защитнику турок Мериху Демиралу, о чём ранее мы уже сообщали.

Но самое интересное в том, что самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов мира забивал также игрок турецкой сборной. 22 года назад в 2002 году это сделал Хакан Шукюр, тогда он поразил ворота сборной Южной Кореи аж на 11-й секунде встречи. Напоминает нам об этом факте Opta Sports.

Текстовая трансляция мачта сборных Австрии и Турции доступна на нашем портале. 1:0, сборная Турции ведёт к середине первого тайма!