Гакпо высказался после победы над Румынией на Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо дал комментарий после победы над Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы. Именно Гакпо, ставший автором гола и голевого паса, был признан лучшим игроком матча.

«Наш физиотерапевт сказал, что я сегодня забью первый гол в матче. Поэтому я и ринулся к нему первым [когда забил]. В целом мы показали хорошую игру. Мы знали, что соперник не прост, поэтому мы были готовы сражаться. Мы должны были забивать голы, и это то, что мы и сделали», - слова Гакпо приведены на официальном сайте УЕФА.

Следующий свой матч на Евро-2024 сборная Нидерландов проведёт в субботу, 6 июля. В четвертьфинале соперником команды Рональда Кумана будет победитель противостояния Австрия – Турция. За этой игрой можно следить во всех подробностях на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.