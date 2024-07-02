Кекчю не поможет сборной Турции в потенциальном матче четвертьфинала Евро-2024

Оркун Кекчю, полузащитник сборной Турции в матче со сборной Австрии в 1/8 финала Евро-2024 получил жёлтую карточку. Таким образом, из-за перебора предупреждений на Евро Оркун не поможет туркам в потенциальном четвертьфинальном матче, если его сборная туда пробьётся.

Напомним, что сборные Турции и Австрии играют в Лейпциге в эти минуты. Пройдёт дальше в четвертьфинал лишь одна команда. По итогу первых 12 минут встречи турки благодаря голу Мериха Демирала ведут – 1:0. Следить за игрой в текстовой трансляции можно на нашем портале.