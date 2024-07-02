Демирал забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро

Ярко начался вторничный поединок плей-офф Евро-2024 между сборными Турции и Австрии. Уже на первой минуте встречи турки забили, автором гола после углового стал защитник Мерих Демирал.

Таким образом, Демирал вписал своё имя в историю как минимум до следующих матчей плей-офф Евро-2024. А всё потому, что его гол стал самым быстрым голом плей-офф Евро в истории всех чемпионатов Европы. Ранее никто так быстро в плей-офф не забивал сопернику.

Отметим, что на групповом этапе был забит самый быстрый гол в истории Евро, это сделал игрок сборной Албании Недим Байрами – в ворота сборной Италии.

Текстовая трансляция матча Австрия – Турция.