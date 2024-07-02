Два 19-летних игрока - в старте сборной Турции на матч плей-офф, на Евро такого не было 60 лет

Удивительным фактом про сборную Турции делится Opta Sports. Вечером 2 июля турки будут играть в плей-офф Евро-2024 на стадии 1/8 финала со сборной Австрии. В составе турецкой команды вышли два игрока моложе 20 лет – это 19-летние Арда Гюлер и Кенан Йылдыз.

Таким образом, сборная Турции – лишь вторая сборная в истории с двумя игроками до 20 лет в старте матча в плей-офф на Евро. Первой такой сборной в далёком 1964 году в матче плей-офф против сборной Дании была сборная Венгрии.

Следить за матчем австрийской и турецкой команд можно в текстовой трансляции на нашем портале. Игра вот-вот начнётся.