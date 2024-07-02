Куман: «Наша игра была сногсшибательной – если снизим планку, до финала не дойдём»

Рулевой сборной Нидерландов указал на то, что его команде нужно не просто показывать хорошие результаты, но ещё и играть красиво.

Напомним, что во вторник сборная Нидерландов крупно – со счётом 3:0 – разгромила Румынию в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Итоговый результат – это всегда самое главное. Но мы – голландцы, а это значит, что ко всему прочему мы должны играть красиво. Сегодня наша игра была сногсшибательной. Но так и должно быть. Если снизим планку, то до финала не дойдём», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Австрия – Турция. Следить за этой игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.